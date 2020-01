Moeder Britse toeriste die groepsverkrachting verzon: ‘Mijn dochter is een emotioneel wrak’

De 19-jarige Britse toeriste die afgelopen zomer twaalf Israëlische toeristen onterecht beschuldigde van een langdurige groepsverkrachting in een hotel op Cyprus, heeft volgens haar moeder ernstige geestelijke problemen overgehouden aan haar ‘avontuur’ op het Turks-Griekse eiland. ,,Ze heeft hallucinaties, een posttraumatische stressstoornis en slaapt uren. Ze is een emotioneel wrak.”

De moeder van de toeriste heeft een kort interview gegeven aan de BBC. Haar naam wordt geheim gehouden om de privacy van haar dochter te kunnen garanderen. De vrouw werd eergisteren door een Cypriotische rechter schuldig bevonden aan liegen en misleiding van justitie. Volgens rechter Michalis Papathanasiou is de 19-jarige een ‘onbetrouwbare vrouw met paniekaanvallen’ die een schokkend misdrijf uit pure wraak verzon. Ze riskeert een celstraf van minstens een jaar en een boete van 1700 euro.

De vrouw zit sinds 17 juni (de dag dat ze aangifte deed tegen de Israëliërs, red.) op het eiland omdat haar paspoort lopende het onderzoek is ingenomen. Wanneer ze weer naar huis mag, is nog onduidelijk. Haar moeder vindt dat haar dochter in haar vaderland de draad van haar universitaire studie en leven weer moet kunnen oppakken. De autoriteiten op Cyprus willen daar vooralsnog niet aan meewerken. ,,Dat ze nog op het eiland moet blijven, is funest voor haar slechte mentale conditie en toekomst. Elke keer als ze mensen buitenlands hoort praten, raakt ze volledig in shock”, aldus de aangeslagen moeder.

De moeder, die nog steeds in de onschuld van haar dochter gelooft, wil dat zij op korte termijn thuis naar een psychiater kan voor een ‘intensieve behandeling’. ,,Gebeurt dat niet, dan vrees ik levenslange geestelijke schade.” De familie van de toeriste heeft al aangekondigd in hoger beroep te gaan tegen de recente uitspraak van de rechter. ,,Liever hadden we dat niet gedaan, omdat de ambtelijke en justitiële molens op Cyprus zeer traag draaien. Zo'n hele beroepsprocedure kan in het ergste geval acht jaar gaan duren. Echter, we gaan voor gerechtigheid.”

Actie

Geld voor de komende rechtszaken heeft de familie niet. Daarom zijn ze een geldinzamelingsactie begonnen om de benodigde financiën bijeen te krijgen. De actie loopt redelijk, omdat er ook veel tegenstanders zijn van de toeriste. Zo zou niet zij, maar juist de Israëlische toeristen slachtoffer zijn geworden van ‘verkrachting’. ‘De schuldige dat ben je zelf”, was eergisteren voor het gerechtshof op spandoeken te lezen. De moeder riep in het BBC-interview haar landgenoten op het resort in de badplaats Ayia Napa voortaan te boycotten. ,,Het is daar extreem gevaarlijk en onveilig voor buitenlandse toeristen.”

De jonge vrouw had op 17 juni in een hotelkamer in Ayia Napa seks met haar Israëlische vakantievriendje. De gemeenschap werd gefilmd en gefotografeerd door andere jongens die in dezelfde ruimte aanwezig waren. Toen de toeriste dat ontdekte, rende ze halfnaakt de kamer uit en meldde ze zich aangeslagen bij hotelpersoneel. Dat hoorde haar verhaal over groepsverkrachting aan en sloeg direct groot alarm. Korte tijd later werden dertien Israëlische jongens in de leeftijd van 15 tot 20 jaar gearresteerd. Vijf van hen werden na een week vrijgelaten omdat er geen bewijs tegen hen was. De andere zeven Israëliërs bleven langer vastzitten.

Onder druk gezet

De toeriste kwam anderhalve week na de arrestaties al terug op haar verhaal. Ze zou wel seks hebben gehad met een aantal jongens, maar dat was geheel vrijwillig, verklaarde ze toen. De tieners waren afgelopen zomer op Cyprus om nog even te ontspannen voordat ze voor de eerste keer in het Israëlische leger zouden gaan dienen. Eind augustus stelde de jonge vrouw dat ze destijds onder grote druk van de politie haar beschuldigingen had ingetrokken. Volgens een van haar advocaten werd de toeriste tijdens een politieverhoor zwaar onder druk gezet om haar verhaal aan te passen.

De Cypriotische autoriteiten ontkennen echter dat er druk is uitgeoefend en benadrukken dat de vrouw vrijwillig met een schriftelijke verklaring kwam. De advocaten van de Britse zeggen op hun beurt bewijs te hebben dat hun cliënt niet heeft gelogen. Inmiddels hebben dna-tests aangetoond dat de vrouw seks had met drie van de Israëlische jongens.