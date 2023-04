Moeder belt in shock politie terwijl haar zoon een bloedbad aanricht in bank Louisville: ‘Straf hem niet’

Bij de politie in de Amerikaanse stad Louisville kwam maandag cruciale informatie binnen dat er mogelijk een aanslag zou gaan plaatsvinden. Een vrouw belde in paniek naar de meldkamer en vertelde dat haar zoon met een geweer was vertrokken naar een overheidsgebouw. Die vrouw blijkt nu de moeder van de schutter te zijn.

De dader, de 23-jarige bankmedewerker Connor Sturgeon, begon maandag te schieten in de Old National Bank of Louisville en raakte in een vuurgevecht met agenten. Hij filmde de aanval en streamde de beelden live. De man schoot koelbloedig vijf collega’s dood en verwondde nog eens negen andere mensen. Sturgeon werd ter plekke gedood, maar het is nog onduidelijk of hij zelfmoord heeft gepleegd of dat agenten hem doodschoten. Onder de negen gewonden waren twee politieagenten. Een van hen verkeert in kritieke toestand.

‘Hij is een goede jongen’

Over zijn motief is nog niets bekendgemaakt. Sturgeon was niet bekend bij de politie. Volgens zijn moeder kampte hij met geestelijke gezondheidsproblemen, maar waren er geen aanwijzingen dat hij tot zoiets in staat zou zijn. Strafbare feiten zou hij in zijn leven niet hebben gepleegd. ,,Ik weet niet wat ik moet doen. Ik heb je hulp nodig’’, smeekte de moeder in het telefoongesprek met de politie. ,,Hij heeft nog nooit iemand pijn gedaan. Hij is echt een goede jongen. Straf hem alsjeblieft niet.’’

De moeder van de schutter vraagt over de telefoon of ze naar de bank moet komen, maar de politie raadt haar aan weg te blijven omdat ter plekke al gereageerd wordt op een ‘gevaarlijke’ situatie. ,,We hebben al telefoontjes gehad van andere mensen en we hebben je niet nodig om naar de locatie te gaan. Oké? Het is daar gevaarlijk.’’

De moeder werd volgens Amerikaanse media getipt door een huisgenoot van haar zoon die ‘zeer bezorgd was’. Hoe haar zoon aan het wapen is gekomen, is voor haar op dat moment niet duidelijk. ,,We hebben thuis niet eens wapens. Ik weet niet waar hij een pistool vandaan zou hebben gehaald.’’ Inmiddels weet de politie dat Sturgeon het geweer waarmee hij schoot legaal had gekocht op 4 april. Het gaat om een AR-15 , een Amerikaans semiautomatisch geweer.

‘Kom hier nu naartoe!’

Ten tijde van de aanslag kwamen er bij de politie talloze verontrustende telefoontjes binnen, zowel van omwonenden als van medewerkers van de bank. ,,Ik weet wie het is. Hij werkt bij ons’’, fluistert een vrouwelijke collega in een noodoproep, terwijl zij zich verstopt in een kast. Op de achtergrond zijn geweerschoten te horen. Gevraagd naar mogelijke slachtoffers zegt de vrouw: ,,Ik zie heel veel bloed.’’

Een andere vrouw zegt dat de aanslag tijdens een Teams-vergadering plaatsvond. ,,We hoorden meerdere schoten en mensen begonnen ‘Oh mijn god’ te schreeuwen, en toen kwam hij de directiekamer binnen.’’ Een mannelijke collega belt ook het alarmnummer en vraagt smekend om hulp. ,,Kom hier nu naartoe!’’

De familie van Sturgeon zegt volledig in het duister te tasten. ‘Geen woorden kunnen ons verdriet, angst en afschuw uitdrukken over de ondenkbare schade die onze zoon Connor heeft toegebracht aan onschuldige mensen, hun families en de hele gemeenschap in Louisville’, meldt de familie in een openbare verklaring.

Vuurwapengeweld VS

Het vuurwapengeweld is vrijwel alledaags in de VS waar meer dan 330 miljoen mensen wonen. Volgens waarnemers van het vuurwapenbezit in de VS stelt bijna een derde van de inwoners openlijk een vuurwapen te bezitten. Maar volgens schattingen zijn er in de VS 120 vuurwapens in particulier bezit per honderd inwoners. Dat zou een onbetwist wereldrecord zijn.

In de nacht van zondag op maandag vielen in Orlando (Florida) vier doden bij een schietpartij die wordt toegeschreven aan een ‘huiselijk geschil’. Een man opende het vuur in een appartement, vermoordde drie mensen inclusief een kind en verliet de woning waar hij in een vuurgevecht met agenten werd neergeschoten. Korte tijd later overleed hij in een ziekenhuis.

Getuigen beschrijven kort hoe zij de schietpartij hebben ervaren: