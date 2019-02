Modeontwerper Karl Lagerfeld (85) overleden

De excentrieke modefanaat miste vorige maand twee belangrijke modeshows van Chanel in Parijs, maar het modebedrijf zei toen alleen dat hij zich moe voelde. Het was de eerste keer dat de bejaarde ontwerper een show miste.



Lagerfeld werd geboren in Hamburg en vestigde zich begin jaren vijftig in Parijs. Daar groeide hij uit tot een van de belangrijkste naoorlogse couturiers. De Duitser werkte behalve voor zijn eigen merk ook voor Chanel en Fendi. Tijdens zijn carrière had hij diverse muzes, zoals het voormalig Duitse topmodel Claudia Schiffer.



Lagerfeld liet haar, zonder enige ervaring, meelopen in een van zijn shows. Voor Schiffer betekende dat haar doorbraak. Zij sloot in haar modellencarrière tientallen shows van Chanel af. Ook Twilight-actrice Kristen Stewart was een van Lagerfelds muzes en was onder meer te zien in een korte Chanel-film, die door hemzelf werd geregisseerd.