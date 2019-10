Moddervette Holly (638 kilo) winnares van ‘dikke berenweek’ Alaska

De parkleiding houdt jaarlijks een competitie in het kader van ‘dikke berenweek’. De afgelopen dagen kon op de website en Facebook van het natuurreservaat worden gestemd op in totaal twaalf flink uit de kluiten gewassen beren die in korte tijd aanzienlijk in omvang toenamen. Daarbij staan veelzeggende voor- en nafoto's waaruit blijkt dat de ‘obesitasberen’ in Katmai het inderdaad op een vreten hebben gezet. Zo zijn beren en berinnen te zien waarvan in juli de ribben nog konden worden geteld, maar die nu het stadium van mollig ruimschoots zijn gepasseerd.