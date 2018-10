Modderlaag vol doden

Leven en dood liggen in Sulawesi letterlijk naast elkaar. In dezelfde gang van het ziekenhuis Undata in Palu leggen reddingswerkers op een paar meter afstand van een gewond meisje lijkenzakken neer. Met daarin slachtoffers die de verwoestende tsunami niet hebben overleefd. Zij wachten op transport naar een massagraf dat aan de rand van de stad wordt gevuld.



Voor hulpverleners betekent dat karwei een duivelse opdracht. Er komen nauwelijks familieleden opdagen voor identificatie van de doden, maar er kan niet langer worden gewacht. Door de aanhoudende hitte wordt de lijkenlucht te ondraaglijk en de kans op het uitbreken van ziektes stijgt met het uur. ,,En er liggen nog veel meer doden. In een afgelegen gebied als Petobo liggen er nog vele honderden onder een dikke modderlaag'', voorspelt Sutopo Purwo Nugroho, lid van het nationale rampenteam van Indonesië. Het officiële dodental staat inmiddels op 844.



De capaciteit van het inderhaast gegraven massagraf in Palu spreekt boekdelen. Er is plaats voor meer dan duizend doden. Zoveel slachtoffers worden er verwacht als de berging pas echt op gang zal komen met de komst van zwaar materieel. Tot die tijd moeten spades, houwelen, balken en blote handen redding brengen.