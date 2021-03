Mobieltje leidde Franse politie naar ‘agentenstekers’ Groningen

De Belgische politie wist een van de mobieltjes van de twee voortvluchtigen vrijdagavond te peilen maar kon de in Nederland gehuurde Opel Crossland waarmee ze zich verplaatsten niet meer stoppen, omdat het duo de Franse grens inmiddels was gepasseerd, meldt Le Parisien .

De Belgen gaven de gegevens volgens de krant door aan de Franse aanspreekpartner voor Enfast, een samenwerkingsverband van opsporingsteams van landelijke politiediensten binnen de EU. Die alarmeerde de onderzoeks- en interventiebrigades in Lille, Creil en Straatsburg, waarmee het volledige noordoosten van Frankrijk was ‘afgedekt’.

Klemgereden

Dankzij het gepeilde mobieltje kwamen de speurders het duo vrijdagnacht tussen twee en drie uur op het spoor in Laon, zo'n 60 kilometer ten noordwesten van Reims. Ze achtervolgden de wagen discreet en reden het voertuig na verloop van tijd klem. De twee voortvluchtigen konden zonder veel weerstand worden gearresteerd. Een van hen had een stiletto op zak. Het is nog niet bekend of dit het wapen is waarmee werd ingestoken op de Groningse agente. In het voertuig werd een tweede mes gevonden.