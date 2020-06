Mississippi haalt omstreden Confederatie-embleem uit vlag

,,De discussie over de vlag uit 1894 is net zo splijtend geworden als de vlag zelf en het is tijd om die te beëindigen’’, aldus gouverneur Tate Reeves, die eerder nog had gezegd een veto over een dergelijk wetsvoorstel te zullen uitspreken.

Zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden van de staat besloot later met een twee derde meerderheid het wetsvoorstel in te dienen om de vlag te veranderen. Naar verwachting wordt het voorstel zondagmiddag in het Congres in stemming gebracht. Dan volstaat een gewone meerderheid.

Mississippi is de laatste staat in de Verenigde Staten waarvan de vlag het Confederatie-embleem heeft. De staatsvlag heeft rode, witte en blauwe banen met het strijdembleem van de Confederatie in de hoek. Het werd voor het eerst opgenomen in 1894.