Miss Hitler-verkiezing moest Britse neonazi's meer vrouwelijke leden bezorgen

,,Deze zaak gaat over een gemeenschap van haat’’, sprak openbaar aanklager Barnaby Jameson bij aanvang van de rechtszaak in Birmingham. ,,Een haat die zo hartgrondig is en zo’n fanatieke aanhang kent dat de verdachten liever de wet overtreden dan hun haatverbond te breken’’, aldus Jameson. ,,De verdachten proberen terreur te verspreiden vanuit een ideologie die zo krom is dat het voortbestaan ervan velen van jullie, zo niet allen, zal shockeren.’’



Het ultrarechtse National Action werd opgericht in 2013 en beweegt zich vooral ondergronds. Het is leden niet toegestaan om openlijk over de organisatie, die in 2016 onder de Britse antiterrorismewetgeving verboden werd, te spreken. Het geheime karakter en het spreekverbod maken het lastig nieuwe leden aan te trekken. Vooral aan vrouwen is gebrek, maar daar moest de Miss Hitler-verkiezing soelaas bieden, meldt The Guardian.