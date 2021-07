Misdaadverslaggevers betalen steeds vaker met hun leven, aantal moorden stijgt met sprongen

Van misbruik verdachte Nederlan­der in Filipijnen: ‘Hotelver­blijf met nichtjes was beloofde vakantie’

5 juli De Nederlander die in de Filipijnen is opgepakt nadat hij met drie minderjarige Maleisische meisjes had ingecheckt in een hotelkamer, schreeuwt zijn onschuld van de daken. Na eerder al te hebben verklaard dat de vermeende slachtoffers zijn nichtjes zijn, legt Ton v.H. nu in een mail uit waarom hij met hen verbleef in een badplaats die geldt als ‘hotspot’ voor kinderprostitutie.