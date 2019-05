Misbruikverdachte Hans V. probeerde half miljoen te cashen met gestolen cheque

De Nederlander Hans V., die in Kenia wordt verdacht van kindermisbruik, is gisteren in hoofdstad Nairobi opnieuw voor de rechter verschenen. Hij werd veroordeeld tot een boete van een kleine 3000 euro voor een poging om met een gestolen cheque bijna 600.000 dollar te innen. Het delict dateert van enkele jaren geleden.

Dat melden Keniaanse media, waaronder de krant The Star. Toen hij zich bij de bank meldde om het geld te innen, legitimeerde hij zichzelf als de Amerikaan Donald MacDaniel, stelt de krant. Dat deed hij met vervalste documenten. Fraude-onderzoekers van de Amerikaanse ambassade in Kenia ontdekten het bedrog. Ze werden geïnformeerd door medewerkers van een bank waar hij een rekening wilde openen en het geld wilde storten. Die zagen dat V. op verschillende documenten verschillende foto's gebruikte.

De cheque, uitgegeven door de Amerikaanse centrale bank, kwam uit de boedel van een failliete bank in de Keniaanse hoofdstad, meldt The Star. Volgens de rechter wist Vriens dat de cheque door diefstal verkregen was.

In een persoonlijk woord richting de rechter zei V. dat hij aan diabetes lijdt en last heeft van een hoge bloeddruk. Ook meldde hij dat hij drie zussen heeft, van wie er een ziek is. Zij zouden alle drie van hem afhankelijk zijn. De familie van V. woont in Nederland. Ook vertelde de man dat hij een jonge vrouw heeft en een vier jaar oude dochter. Daarna meldde hij het bestaan van 17 geadopteerde kinderen. Ook maakte hij gewag van een weeshuis dat hij elders in het land runt, waarin jonge kinderen onderdak krijgen die voorheen op straat leefden.

Misbruik

De Nederlander is in Kenia ook verdachte van seksueel misbruik van minderjarige meisjes. Hij zou de slachtoffertjes hebben betaald voor seks. Ook zou hij de moeders van de meisjes geld hebben gegeven voor onder meer boodschappen. De zaak zou in april dienen, maar is uitgesteld.

Het gaat om meisjes tussen de acht en veertien jaar. V. zou hen seksueel hebben misbruikt tussen 2011 en 2014. Hans V. werd voor deze zaak eind vorig jaar aangehouden. Inmiddels is hij weer op vrije voeten. Hij ontkent de beschuldigingen. Het is niet voor het eerst dat hij in verband wordt gebracht met seksueel misbruik.

Ook in 2001 werd hij verdacht van misbruik van minderjarige meisjes. De Nederlander bestierde toen een kostschool in de sloppenwijken van Nairobi. Hij zou er meiden van 12,13 en 15 jaar hebben misbruikt. Zelf ontkende hij dat. Een Keniaanse stichting, Cradle, spande namens de drie meisjes een rechtszaak aan maar V. werd niet veroordeeld. Volgens de stichting werden verdachten en getuigen in het proces zwaar tegengewerkt door de Keniaanse politie.