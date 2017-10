Misbruikte sugar baby: Hij zou pakken waarvoor hij had betaald

Page doet haar verhaal op de website van Dennis Hof’s Moonlite Bunny Ranch, een legaal bordeel in de Amerikaanse staat Nevada. Nadat ze daar vier jaar had gewerkt, wilde ze stoppen omdat ze haar lange periodes weg van huis steeds moeilijker kon verantwoorden. Ze probeerde het als sugar baby, iets waarvan websites als SeekArrangement.com of RichMeetBeautiful.com volhouden dat seks geen vereiste is. In Nederland is Suikerarrangement.nl een veelgebruikte site voor het vinden van sugar daddies.



Bij prostitutie betaalt de klant voor een dienst, maar bij sugar daddies gaat het om een soort relatie. ,,Elke conversatie met mogelijke sugar daddies ging dezelfde voorspelbare kant op”, schrijft Page. ,,Na een korte kennismaking mondde het gesprek altijd uit in een onderhandeling over wat mijn ‘zakgeld’ zou zijn en hoeveel tijd mijn aanbidder in ruil zou krijgen. Echt elke man die ik sprak, informeerde toch zeker of seks deel uitmaakte van de deal. Als dat geen transactie is, dan ken ik de betekenis van dat woord niet.”

Afspraak

De man waarmee Page uiteindelijk afsprak, nam tijdens het eerste etentje zijn secretaresse mee. ,,Hij legde uit dat zij degene zou zijn met wie ik contact had als ik ooit een jurkje voor een evenement nodig had, of reserveringen voor een reis.” Ze stemde toch in met een tweede afspraakje de week erna. ,,Ik probeerde af te bellen omdat mijn auto in de garage was. Tegen beter weten in vond ik het toch goed dat hij me zou oppikken, onder voorwaarde dat ik niet bij hem zou slapen. Toen hij me oppikte, gaf hij me een prepaid creditcard en zei hij dat hij de helft van mijn verwachte wekelijkse zakgeld erop had gestort. Ik antwoordde dat dat niet nodig was, aangezien we elkaar nog maar net hadden leren kennen. Hij drong aan en zei me dat ik het maar moest houden om met hem te gaan eten."



Ze vervolgt: ,,Hij nam me mee naar hetzelfde restaurant en na afloop zei hij me dat hij langs zijn huis wilde om een kijkje te nemen bij zijn honden. Het maakte me zenuwachtig, maar toen hij vroeg of ik wilde binnenkomen om ze te zien, stemde ik toe. Ik denk dat mijn aandacht verslapte toen ik werd begroet door twee piepkleine yorkshireterriërs. Toen ik in de stoel ging zitten om ermee te spelen, kwam hij bij me zitten. Ik had niets in de gaten tot hij over mijn schouders begon te wrijven."

Volledig scherm Alex Page © Moonlite Bunny Ranch

Dom

,,Ik raakte gespannen en vertelde hem dat ik naar huis zou moeten. Toen hij niet ophield, maakte ik aanstalten om te gaan staan en toen greep hij me ruw bij mijn haar en trok me naar zich toe. Ik riep om te stoppen, maar hij herinnerde me aan zijn creditcard en zei me dat hij ging krijgen waarvoor hij had betaald. En uiteindelijk gebeurde dat ook. Nadat hij me naar zijn slaapkamer had gesleept, nam hij wat hij wilde, waarna hij ging slapen. Ik bracht de rest van de nacht door in de stoel, vloekend op mezelf omdat ik zo dom was geweest.



Uiteindelijk wist ik dat het niet mijn schuld was, maar het is niet gelogen dat ik enkele cruciale fouten had gemaakt. Na een verschrikkelijke rit naar huis de volgende ochtend, verwijderde ik meteen mijn profiel op de website en blokkeerde ik zijn nummer. Door de creditcard ging ik me niet beter voelen over wat er was gebeurd, maar het voelde nog slechter toen ik vaststelde dat het bedrag erop nul was.”

Page keerde uiteindelijk terug bij het bordeel in Nevada, ondanks bezorgdheid van vrienden die wisten wat ze had doorgemaakt. ,,Voor mij is het antwoord simpel. Ik hou van mannen en ik hou van seks”, zegt ze. Door haar ervaring is ze nu nog feller voorstander van sekswerk in een veilige en legale omgeving. ,,En dat geldt voor beide kanten. Voor elk horrorverhaal van vrouwen die ‘suiker’ zoeken, zijn er evenveel mannen die wel in snoepjes voorzien."

