Minstens vijf doden na zware storm in Turkije

Britse premier in brief aan Macron: neem migranten terug

De Britse premier Boris Johnson heeft de Franse president Emmanuel Macron gevraagd of Frankrijk de migranten terug kan nemen die per boot arriveren in Groot-Brittannië. Zo kan het aantal migranten dat de gevaarlijke oversteek waagt ,,significant of zelfs volledig worden teruggebracht”, verwacht Johnson.

26 november