‘Minstens vijf doden door bombardementen VS in Irak en Syrië’

Moeder van 'tien­ling' was niet eens zwanger, regering onderneemt stappen tegen mediahuis

24 juni Het opzienbarende nieuws over de geboorte van een zeldzame tienling in Zuid-Afrika is niet waar. Dat blijkt uit een officieel onderzoek van de regionale regering. De 37-jarige vrouw die het nieuws via een grote krant naar buiten bracht, was volgens medische tests niet eens zwanger. De journalist achter het verhaal gaat in een interne verklaring door het stof. ‘Ze hadden geen reden om tegen mij te liegen over de zwangerschap. Voor mij was het een feestverhaal.’