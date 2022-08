Minstens drie doden bij ontploffing in Amerikaanse staat Indiana

Witte dolfijn die in de Seine zwom is uit het water gehaald

De witte dolfijn, of beloega, die zich al enkele dagen in een sluis in de Franse rivier de Seine bevindt, is in de nacht van dinsdag op woensdag uit het water gehaald. Daarmee is de eerste fase van de uitzonderlijke reddingsactie achter de rug.

10 augustus