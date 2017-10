Minstens dertig doden door branden in Portugal en Spanje

Modellen misbruikt door fotografen: tientallen delen hun verhaal

15:59 Verhalen van actrices die zijn misbruikt tijdens castings komen de laatste week eindelijk in de openbaarheid door het nieuws over de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein. Maar niet alleen actrices ervaren seksueel geweld op hun werk. Ook in de modellenwereld zijn er tientallen schrijnende verhalen.