Minstens acht doden bij drie schietincidenten in Atlanta

VIDEO Politie­agent nu officieel verdacht van kidnap en moord Britse Sarah

12 maart De Britse politie heeft vrijdagmiddag bevestigt dat een woensdag gevonden lichaam van de vermiste Sarah Everard (33) is. 's Avonds maakt de politie ook bekend dat een politieagent nu officieel verdacht wordt van kidnap van en moord op de vrouw. De vermissingszaak heeft in het Verenigd Koninkrijk geleid tot een debat en zorgen over de veiligheid van vrouwen op straat.