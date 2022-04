Ministers Sri Lanka bieden ontslag aan bij president en premier

Dat maakte de minister van Onderwijs vandaag bekend. Het is nog niet duidelijk of de president het ontslag heeft geaccepteerd.

Protesten

De president riep zaterdag na dagen van protesten de noodtoestand uit in Sri Lanka en stelde een uitgaansverbod in van zaterdagavond tot maandagmorgen. Circa 750 demonstranten, onder wie parlementsleden inclusief oppositieleider Sajith Premadasa, trokken zich daar niets van aan.



Zij protesteerden in Colombo, de grootste stad van het land, tegen onder meer de inflatie en het economisch beleid van de president. Veel demonstranten riepen om de afzetting van de familie Rajapaksa, die sinds november 2019 weer aan de macht is.



Sociale media zoals Facebook, Twitter en YouTube zijn niet of nauwelijks meer bereikbaar in het land, aldus de Daily Mirror.