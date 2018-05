Minister: schutter Luik pleegde een vierde moord

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon bevestigde dat vanmorgen in Franstalige Belgische media. De alleenwonende Michael Wilmet was zodanig toegetakeld dat de politie nog niet weet of hij door een schot om het leven kwam of dat zijn hoofd werd ingeslagen. ,,Zijn gezicht was onherkenbaar, vol bloed. Voor mij had hij een gat in zijn hoofd'', zo verteld Sabrina Chasseur, de buurvrouw die het lichaam van Wilmet vond, tegenover RTL-TVi.

Op dezelfde zender zei Marie Magonette, een nicht van Herman die in de buurt van het slachtoffer woont, dat haar neef in haar ogen de dader was omdat ze hem had zien vluchten. Buren hoorden lawaai rond 3 uur ’s nachts. Volgens Jambon kan de moord ook het geweld later die dag hebben ontketend. ,,Hij had geen perspectief meer in onze samenleving omdat hij de nacht ervoor een moord had gepleegd.''