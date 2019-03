Minister Kaag pleit bij Amerikanen voor Strafhof

Vader vermoede­lij­ke tramschut­ter: Hij moet boeten als hij de dader is

18 maart De vader van de hoofdverdachte van de schietpartij in een tram in Utrecht, Gökmen Tanış, heeft in de Turkse media gereageerd op het nieuws. Tegen het persbureau Demirören zegt hij dat zijn zoon uit zijn eerste huwelijk ‘ervoor moet boeten als hij de dader is’.