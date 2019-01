Minister Blok: Iran zat achter moorden in Nederland

In 2015 en 2017 werden in Almere en Den Haag twee Nederlanders van Iraanse afkomst vermoord. Ze stonden bekend als tegenstanders van het regime in Teheran. De inlichtingendienst AIVD heeft ‘sterke aanwijzingen’ dat Iran hier achter zat, schrijft Blok. ‘Het kabinet vindt dat dergelijke vijandige acties de Nederlandse soevereiniteit op flagrante wijze schenden en onaanvaardbaar zijn.’ Nederland heeft Iran met de informatie geconfronteerd, maar het regime ontkent elke betrokkenheid bij de liquidaties. De moorden zijn deels de reden voor de sancties die de Europese Unie vandaag instelde tegen twee Iraanse personen en de Iraanse militaire inlichtingendienst. Daarnaast zouden er ook plannen zijn van de Iraanse geheime dienst zijn om aanslagen in Europa te plegen. ‘Iran is te kennen gegeven dat betrokkenheid bij dergelijke zaken totaal onacceptabel is en onmiddellijk gestaakt moet worden’, aldus de bewindsman.

Uitzettingen

Noor gearresteerd

Nederland was niet het enige land dat doelwit was van Iran. Vorig jaar werden in Denemarken en Frankrijk aanslagen verijdeld. Denemarken riep daarom in oktober zijn ambassadeur terug uit Iran. Vandaag volgens Europese sancties, maakte de Deense minister van Buitenlandse Zaken Anders Samuelsen bekend tijdens overleg in Brussel. ‘Een sterk signaal van de EU dat we dergelijk gedrag in Europa niet accepteren’, twitterde hij.



De aanslag in Denemarken zou zijn gericht tegen de leider van de Deense tak van de Arabische Strijdbeweging voor de Bevrijding van al-Ahvaz (ASMLA), een separatistische Arabische groep die streeft naar een onafhankelijke staat in het zuidwesten van Iran. Een Noorse staatsburger met Iraanse achtergrond is in deze zaak gearresteerd.



Frankrijk stelt daarnaast dat Iran achter een verijdelde aanslag op een Iraanse oppositiegroep zit die in juni had moeten plaatsvinden in de buurt van Parijs. Doelwit was een congres van de extremistische beweging van Iraanse ballingen, de Mujahedin-e-Khalq (MEK).



Een in Duitsland aangehouden Iraanse diplomaat zou een echtpaar van Iraanse komaf in Antwerpen hebben geworven om een bomaanslag te plegen. De Franse regering heeft naar aanleiding van de kwestie een Iraanse diplomaat uitgezet.