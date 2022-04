Mimi Reinhardt, secretaresse van Schindlers lijsten, overleden op 107-jarige leeftijd

Als secretaresse van Schindler was Reinhardt verantwoordelijk voor het opstellen van lijsten van Joodse arbeiders uit het getto van de Poolse stad Krakau die werden gerekruteerd om in zijn fabriek te werken. Zij konden zo worden gered van deportatie naar nazivernietigingskampen. De lijsten hielpen bij het redden van zo’n 1300 Joden, met aanzienlijk gevaar voor eigen leven.

De in Oostenrijk geboren Reinhardt, zelf een Jood, was door Schindler zelf in dienst genomen en werkte tot 1945 voor hem. Na de Tweede Wereldoorlog verhuisde ze naar New York voordat ze in 2007 besloot naar Israël te gaan om zich bij haar enige zoon te voegen.