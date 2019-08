Miljonairsgezin sterft bij helikoptercrash Mallorca: ‘August was op weg om verjaardag te vieren’

De gevolgen waren verschrikkelijk. ‘Mijn man en ik liepen zo snel mogelijk naar het terrein waar de helikopter was neergestort. Dat toestel is bijna in ons gezicht ontploft. Gelukkig kwamen er meer mensen aan. Met emmers water probeerden we het vuur te doven. We werkten samen door een menselijke ketting te vormen, maar we konden helaas niemand meer redden’.



‘Er waren twee helikopters geregeld, want een bevriende familie mocht de verjaardag meevieren’, weet een goede vriend van het Duitse gezin. ,,Eén toestel was echter te klein en dus is dat andere gezin met de auto naar het restaurant gereden.”



Inselkammer is een bekende naam in de bierwereld. Augusts broer Franz staat aan het hoofd van brouwerij Ayinger, zijn neef Jannik leidde in het verleden een ander bierbedrijf in München. Een lawine tijdens een skivakantie in Canada kostte hem vijf jaar geleden echter het leven.