‘Miljonairsdochter’ blijkt meesteroplichter

Anna Sorokin (28) leefde een luxeleven zoals zoveel socialites in de rijkeluisscene in New York. Maar de ‘Duitse miljonairsdochter’ werd ontmaskerd als oplichter. Vandaag staat ze terecht voor diefstal van zo'n 250.000 euro in tien maanden tijd.

Krakend verse bankbiljetten voor taxichauffeurs en hotelconciërges. Een wereld vol dure hotelkamers, whisky en kaviaar. Anna Sorokin stapte de jetsetwereld van New York binnen in 2016, als Anna Delvey. Ze hoorde er direct bij, met haar Celine zonnebril, Gucci-schoenen en andere designermerken die ze droeg. Wie vroeg waar ze haar geld vandaan had, hoorde dat ze een Duitse miljonairsdochter was. De ene keer hing Sorokin het verhaal op dat haar vader een diplomaat was, de andere keer een oliebaron of een geslaagde zakenman in zonnepanelen. Niemand wist dat haar vader eigenlijk een voormalige trucker is.

De alarmbellen gingen dan ook niet meteen af bij haar vrienden toen Sorokin hen vroeg om taxi's en vliegticktes voor te schieten - haar verhaal dat ze moeite had om haar vermogen van Europa over te hevelen naar de VS slikten ze voor zoete koek. Ze zou het terugbetalen, heus.

Goocheltruc

Zo tuinde Rachel Williams in Sorokins belofte een luxetrip naar Marokko te betalen. Uiteindelijk werd Williams met de rekening van 55.000 euro opgezadeld. ,,Het was net een goocheltruc", vertelde Williams aan het Amerikaanse magazine Vanity Fair. ,,Ik schaam me diep om te vertellen dat ik één van de accessoires was in haar magische act. Anna was een fantastische droom, als een oneindige avond. Tot de rekening werd gepresenteerd.”

Nadat de gewiekste Sorokin een vast gezicht werd in de New Yorkse upperclass, begon ze verhalen te vertellen over een kunstclub die ze wilde realiseren. Maar ja, daar had ze uiteraard wel geld voor nodig. Bijna 20 miljoen euro wilde ze lenen. Ze kon een (vervalste) kredietbrief van de UBS Bank in Zwitserland overleggen en toonde rekeningoverzichten waarop haar ‘vermogen’ stond, staat in de aanklacht te lezen schrijft persbureau AP. Een bank wees haar verzoek af, bij een ander liet ze zelf de aanvraag vallen toen er grondiger onderzoek naar haar vermogen werd aangekondigd. Bij weer een andere bank lukte het haar om 88.000 euro los te peuteren. Volgens de aanklagers verbraste ze dat bedrag in een maand. Daarna huurde ze een privéjet, maar de rekening van ruim 30.000 euro bleef onbetaald.

Quote Geef me vijf minuten, dan heb ik het geregeld Anna Sorokin

In juli vorig jaar kwam Sorokin voor het eerst in de problemen, toen de politie erbij werd gehaald, omdat ze een hotelrekening niet kon betalen. Maar zelfs toen hield ze vol. Ze vertelde een agent dat haar tante uit Duitsland ‘echt haar borg zou betalen’. ,,Geef me vijf minuten, dan heb ik het geregeld", zei ze volgens de rechtbankdocumenten.

Onschuld

Afgelopen oktober viel het doek definitief. Sorokin blijkt van oorsprong Russisch en bezit geen cent voor zover de aanklagers hebben kunnen achterhalen. Toch zou ze nog voornemens zijn haar onschuld te bewijzen. ,,Ze had echt niet de bedoeling om mensen op te lichten”, zegt haar advocaat Todd Spodek.