Miljonair ziet wens in vervulling gaan: verstopte schat na tien jaar gevonden dankzij hints in gedicht

De schat die een Amerikaanse miljonair tien jaar geleden verstopte in de Rocky Mountains bij Santa Fe om mensen achter hun beeldscherm vandaan te krijgen, is gevonden. Dat bevestigt de 89-jarige Forrest Fenn tegenover Amerikaanse media. De vinder stuurde hem enkele dagen geleden als bewijs een foto van het bronzen kistje met naar verluidt voor 1 miljoen dollar aan gouden munten en sieraden.

‘De zoektocht is voorbij!’, luidt het in een bericht op een volledig aan de schatzoekactie gewijde website. Die vermeldt dat de excentrieke miljonair de vondst van de schatkist heeft bevestigd. Dat deed hij gisteren tegenover de nieuwssite The New Mexican. ,,Hij lag tussen de weelderige vegetatie van de Rocky Mountains op de plek waar ik hem tien jaar geleden had verstopt. Ik ken de vinder niet, maar het gedicht in mijn boek leidde hem naar de precieze plek. Ik feliciteer de duizenden mensen die de afgelopen jaren hebben deelgenomen aan het schatzoeken en hoop dat ze blijvend aangetrokken zullen worden door het doen van andere ontdekkingen’’, aldus Forest Fenn.

De gelukkige vinder is volgens hem een man uit het oosten van de Verenigde Staten. Of er inderdaad voor 1 miljoen dollar (ruim 885.000 euro) aan gouden munten en sieraden in het kistje zat, is nog onduidelijk. ‘Meer informatie en foto's volgen de komende dagen’, luidt het op de schatzoeksite.

Kanker

De kunst- en antiekverzamelaar vulde het bronzen schatkistje in 1988 nadat kanker bij hem was geconstateerd. Dit in de veronderstelling dat hij niet lang meer te leven had en iets wilde nalaten.

Door zijn onverwachte genezing van de ziekte bleef zijn plan om het kistje te verstoppen onuitgevoerd. Desondanks bleef hij bezeten van zijn schat. Hij verving de inhoud van het kistje herhaaldelijk en vulde hem uiteindelijk met honderden zeldzame gouden munten, goudklompjes, gouden sieraden van pre-Colombiaanse dierenfiguren en antieke juwelen belegd met smaragd en robijnen, weet de Britse krant The Guardian.

In de aanloop naar zijn 80ste verjaardag, in 2010, besloot Forrest Fenn de schat alsnog te verstoppen en een autobiografie te publiceren met de titel ‘The Thrill of the Chase’ (De spanning van het zoeken). Het bevat korte verhalen over zijn leven én een gedicht van 24 regels met hints naar de plek waar hij de schat verstopte.

Goudkoorts

Een Amerikaanse ontbijtshow pikte het verhaal op en ontketende daarmee een ware ‘goudkoorts’. Honderdduizenden schatzoekers zochten de afgelopen jaren in de Rockies in New Mexico, Colorado, Montana, Wyoming, Utah en Idaho naar de schat. Veel mensen zegden er zelfs hun baan voor op. Minstens vier schatzoekers zouden zijn overleden. Enkele startten een rechtszaak omdat er volgens hen sprake was van een hoax.

Volledig scherm Antiquair en auteur Forrest Fenn in zijn huis vol waardevolle objecten in Santa Fe. © AP