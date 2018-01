Miljoenenbuit bij roofoverval in wereldberoemd Hotel Ritz Parijs

De politie sloot daarop enkele straten af rondom het Place Vendôme, waar Hotel Ritz ligt. Op videobeelden die buurtbewoners maakten, is onder meer te zien dat de straat achter het hotel is afgezet, terwijl hotelbezoekers vanaf hun balkon de straat in kijken.



De drie aangehouden overvallers zijn bekenden van de Parijse politie, omdat ze eerder betrokken waren bij overvallen op juweliers.



Het Ritz geldt als één van de meest luxueuze hotels ter wereld. De kamerprijzen lopen op tot 18.000 euro per nacht voor bijvoorbeeld de Suite Impériale. Er logeren regelmatig gasten van de koninklijke familie van Saoedi-Arabië. Prinses Diana verbleef er voor ze haar dodelijke auto-ongeluk had in Parijs, in 1997.