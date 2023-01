Miljoenen dieren moesten dood, maar Denen gaan opnieuw nertsen fokken

Denemarken was wereldwijd de grootste producent van nertsenbont, maar het coronavirus maakte daar een einde aan. Eind 2020 sloeg de paniek toe na de vondst van een coronamutatie op een nertsenfokkerij. Twaalf mensen bleken daarmee te zijn besmet. Experts waarschuwden dat het mogelijk gevolgen had voor de effectiviteit van coronavaccins. De Deense regering nam vervolgens een drastische maatregel: alle nertsen moesten dood.

Vrij snel na deze enorme operatie, bleek dat het besluit op illegale gronden was genomen. Alleen in gebieden rondom locaties waar de besmettingen waren vastgesteld, mochten de dieren worden geruimd. Het nertsenschandaal leidde uiteindelijk tot de val van de regering onder leiding van premier Mette Frederiksen.

Coronatest voor mens en dier

Het verbod op nertsenhouderijen verviel op 1 januari. Gezondheidsexperts stellen dat het risico voor de volksgezondheid beperkt is. Wel geldt vanaf nu een verplichte coronatest voor zowel de dieren als het personeel. De kans is overigens klein dat er opnieuw miljoenen nertsen voor hun dure pelzen in kooien worden gehouden. Slechts 1 procent (14 bedrijven) van de nertsenfokkers vroeg een vergoeding aan voor het tijdelijk opschorten van hun productie. Zij startten hun werkzaamheden opnieuw op en importeerden tot nu toe zo'n 10.000 nertsen uit IJsland, Noorwegen, Spanje, Polen en Finland.

De weerstand tegen het opheffen van het fokverbod is groot. De vraag naar pelzen daalt al jaren, zo gebruiken veel modehuizen al lang geen dierenbont meer in hun collecties. Voormalige fokkers vinden dat de tijd om massaal nertsen te fokken voorbij is. In Nederland geldt sinds 2021 een verbod op fokprogramma's.

Bontvrij Europa

Ook Dierenwelzijnsorganisaties protesteren tegen het opheffen van het Deense fokverbod. Vijfentachtig dierenrechtenclubs, verenigd in de Eurogroup for Animals, verzamelde met het Europese burgerinitiatief Fur Free Europe in 7 maanden tijd zo'n 1,2 miljoen handtekeningen. Het doel is een bontvrij Europa door middel van een verbod op het fokken van dieren voor hun huid en het verkopen van bont. De handtekeningen worden aan de Europese Commissie in Brussel aangeboden. Aangezien het meer dan 1 miljoen handtekeningen zijn, is de EC verplicht het initiatiefvoorstel in behandeling te nemen.

Volledig scherm Nertsen worden gehouden in speciale kooien. © AFP