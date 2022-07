Miljoen inwoners Wuhan in lockdown om vier coronabesmettingen

Interview Alles wijst erop dat corona van markt in Wuhan kwam: ‘Observa­ties laten geen ruimte voor lab escape’

Dat de coronapandemie zijn oorsprong vindt in een dierenmarkt in de Chinese stad Wuhan, betekent ook dat zulke markten goed in de gaten gehouden moeten worden om te voorkomen dat nieuwe virussen van dier op mens overspringen. Dat zegt de Leuvense viroloog Phillipe Lemey, een van de auteurs van het onderzoek.

27 juli