Miljardair Elon Musk was ongeleid projectiel, nu heeft hij meer het imago van rockster

Noem een baanbrekende ontwikkeling en de kans is groot dat de naam van Elon Musk opduikt. Zelfsturende auto’s, lancering van de grootste raket ooit of een chip in onze hersenen? Het komt uit de koker van de miljardair of hij is er nauw bij betrokken. Hoe dóét hij dat?