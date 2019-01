Militaire staatsgreep in Gabon mislukt: ‘muiters’ opgepakt

Vroeg in de morgen riep vanuit het pand van de staatsomroep een commandant van de erewacht van de Republikeinse Garde , luitenant Ondo Obiang Kelly, de bevolking en de strijdkrachten op zich aan te sluiten bij ,,de vaderlandslievende beweging''. Die zou volgens de officier ,,een Nationale Raad van Herstel'' installeren. President Bongo is volgens hem niet meer in staat te regeren. Het is onduidelijk of Obiang Kelly veel steun had. Volgens plaatselijke media speelt de luitenant geen voorname rol in de goed getrainde en bewapende Republikeinse Garde. Kort na zijn oproep werd de Boulevard Triomphal, waar een heleboel regeringscentra inclusief het hoofdkwartier van de omroep zijn, afgesloten door militairen. Burgers zouden hebben geprobeerd steun aan de coupplegers te betuigen.

Beroerte

Bongo (59) is momenteel in Marokko, waar hij naar verluidt herstelt van een beroerte. Hij werd in oktober opgenomen in een ziekenhuis in de Saudische hoofdstad Riyad. De autoriteiten meldden niet wat er aan Bongo mankeerde.



Later werd bericht dat hij in Riyad een beroerte had gehad en in een militair ziekenhuis in Marokko wordt behandeld. Hij is niet meer in het openbaar gezien. De familie Bongo maakt al een halve eeuw de dienst uit in het West-Afrikaanse land. Ali Bongo volgde in 2009 zijn overleden vader Omar Bongo op, die sinds 1967 over het Afrikaanse land had geregeerd.