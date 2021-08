Militaire machthebber Myanmar belooft nieuwe verkiezingen

Militaire regering Myanmar waarschuwt media voor gebruik term ‘junta’ en versprei­den nepnieuws

30 juni De militaire regering in Myanmar dreigt juridische stappen te nemen tegen buitenlandse persbureaus die het bewind een junta noemen en over een staatsgreep spreken. Het leger zette op 1 februari de democratisch gekozen regering van Aung San Suu Kyi af en heerst sindsdien in het Aziatische land.