Milieuchef VN stapt op na kritiek op buitensporige reiskosten

De Noor stond aan het hoofd van het UN Environment Programme (Unep) van de Verenigde Naties, waarvan het hoofdkwartier in de Keniaanse hoofdstad Nairobi gevestigd is. Hij was daar echter maar 20 procent van de tijd, bleek in september uit een vertrouwelijk VN-document waarin de reizen van Solheim onder de loep werden genomen. De overige 80 procent vloog hij de wereld rond. Een deel van deze reizen leek niet strikt noodzakelijk, aldus het rapport, en het gedrag van Solheim geeft het verkeerde voorbeeld.

Naast zijn reisgedrag was er ook ophef ontstaan over de nieuwe baan van de vrouw van Solheim. Een Noors bedrijf huurde haar in, vlak nadat het een deal had gesloten met Unep. In mei kondigde het bedrijf X Four-10/REV Ocean, dat 's werelds grootste onderzoeksschip wil gaan bouwen, dat er een samenwerking zou komen met Unep. Enkele weken later maakte de vrouw van Solheim via sociale media bekend dat ze een managementfunctie bij het bedrijf had gekregen.