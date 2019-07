Mijnbouwconcern Vale betaalt schadevergoeding na dodelijke dambreuk

update Ursula von der Leyen trekt meerder­heid Europees Parlement over de streep

20:48 De Duitse christendemocrate Ursula von der Leyen (60) is de eerste vrouwelijke voorzitter van de Europese Commissie geworden. Met haar plannen en een passievolle speech trok ze vandaag een meerderheid van het parlement over de streep: 383 stemmen terwijl ze er 374 nog had om te worden benoemd. Maar: kan ze al haar beloftes wel waarmaken?