'Mijn ontvoering en verkrachting leidde tot einde van jarenlang misbruik'

Katie zei later dat ze op het moment van haar ontvoering al acht jaar lang in een nachtmerrie leefde van seksueel misbruik, gepleegd door haar toenmalige voogd, Salvatore. Hij was de echtgenoot van haar peettante, Linda Inghilleri. ,,Ik werd ook door alle volwassenen die eigenlijk voor mij moesten zorgen, fysiek, emotioneel en verbaal mishandeld", verklaarde ze in interviews. Ze kon zichzelf er als meisje niet toe brengen om het misbruik aan te klagen bij de kinderbescherming, omdat die haar enkel interviewde in de kamer waar dat misbruik ook plaatsvond. Door haar getuigenis is ook haar oom Salvatore veroordeeld tot een gevangenisstraf.



Tijdens de vragensessie op Reddit blijkt dat Katie dacht dat Esposito op 13 januari 1993 nog meer mannen had meegenomen naar de kelderkamer om haar te komen verkrachten. Het bleken agenten te zijn, die ter plaatse kwamen nadat Esposito zich had aangegeven. Katie vermoedt dat hij dat deels deed omdat zij hem bang gemaakt had door hem slinks te doen nadenken over de toekomst.



Katie kwam na alle onheil terecht in een liefdevol pleeggezin, dat ze tot vandaag dankbaar is voor de veilige omgeving die de familieleden haar vanaf dan schonken. Dat was een omgeving waar ze al die jaren zo naar gesnakt had.