‘Mijn collega is op gruwelijke wijze vermoord, dus ik laat leerlingen die spotprenten zien’

Veilig­heids­ex­pert over Nice: ‘Autoritei­ten zijn altijd bezorgd om na-apers’

29 oktober Mag je het allemaal in elkaars verlengde zien: de onthoofding van de Franse leraar Samuel Paty, de harde woorden van de Franse president Macron, president Erdogan van Turkije die daar aanstoot aan neemt, anti-Franse demonstraties in verschillende moslimlanden en weer een omstreden spotprent in het Franse satirische tijdschrijft Charlie Hebdo?