Migrantenpact-crisis België: premier vraagt parlement om hulp

Zaak tegen doodrijder Nederland­se Gitta (27) vertraagd door getreuzel

19:29 De Australische rechter die de zaak behandelt van de doodgereden Gitta Scheenhouwer (27) uit Den Haag heeft politie en justitie berispt wegens getreuzel. De Haagse werd in augustus in Melbourne op haar fiets geschept door een dakloze in een gestolen auto. Michael P. (27) ging er na de aanrijding vandoor maar werd later gearresteerd.