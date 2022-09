Migrantenboot zinkt voor Syrische kust: 34 doden, 14 opvarenden gered

Twintig overlevenden zijn overgebracht naar het het Al-Basel-ziekenhuis in de havenstad Tartus. Dat meldde de Syrische staatstelevisie op basis van informatie van het ministerie van Volksgezondheid. De meeste migranten zijn Libanezen en Syriërs, sommigen zonder identiteitspapieren. De gouverneur van Tartus, Abdulhalim Khalil, heeft de overlevenden naar verluidt bezocht in het ziekenhuis.

Het was niet meteen duidelijk hoeveel mensen aan boord waren en welke bestemming ze hadden maar de kustwacht zoekt nog naar lijken. Staatsmedia citeerden een overlevende die zei dat de boot ruim 150 mensen van verschillende nationaliteiten aan boord had, wat zou betekenen dat meer dan 100 migranten nog worden vermist. Volgens enkele andere overlevenden waren ze een paar dagen geleden vertrokken vanuit Miniyeh, een kustplaats in het noorden van Libanon, blijkbaar met bestemming Europa.

Het incident is een van de dodelijkste sinds een groeiend aantal Libanezen, Syriërs en Palestijnen hebben geprobeerd het door de crisis getroffen Libanon over zee naar Europa te ontvluchten. Alleen al in Libanon zijn tienduizenden mensen hun baan kwijtgeraakt en is het Libanese pond meer dan 90 procent van zijn waarde gedaald, waardoor de koopkracht van duizenden gezinnen die nu in extreme armoede leven, is uitgeroeid.

Libanese functionarissen zeiden donderdag dat zeestrijdkrachten een boot met 55 migranten hadden gered nadat deze zes zeemijlen (11 kilometer) voor de kust van de noordelijke regio Akkar was stilgevallen door technische problemen. Onder de geredde opvarenden bevonden zich volgens hen twee zwangere vrouwen en twee kinderen.

In april zonk een boot met tientallen Libanezen, Syriërs en Palestijnen die naar Italië wilden, zo'n vijf kilometer voor de haven van Tripoli na een confrontatie met de Libanese marine. Bij het incident vielen tientallen doden. Veel migranten verlieten Libanon de afgelopen maanden via de noordelijke kust, de meest verarmde regio van het kleine land.

Libanon heeft een bevolking van 6 miljoen inwoners, waaronder 1 miljoen Syrische vluchtelingen, en is sinds eind 2019 in de greep van een ernstige economische ineenstorting die meer dan driekwart van de bevolking in armoede heeft gedreven.

Volledig scherm © Saleh Sliman via REUTERS

Volledig scherm © Saleh Sliman via REUTERS