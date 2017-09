Migranten proberen EU in te komen via via Zwarte Zee

Anneloes (20) is bang voor naderende orkaan op Sint Maarten

19:41 De 20-jarige Anneloes Hobbeling zit vast op Sint-Maarten sinds orkaan Irma. Nu ook orkaan José onderweg is, is ze bang dat de situatie op het eiland alleen maar erger wordt. ,,Ik voel me erg onveilig. Er zijn een hoop plunderingen en we hebben al een week niet gedoucht", vertelt ze. ,,Er is geen stromend water en elektriciteit, we halen water uit een put, maar ook dat raakt straks op."