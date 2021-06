Midden in ‘grootste hongersnood ter wereld’ probeert Ethiopië een nieuwe leider te kiezen

Het is onder normale omstandigheden al een hele toer om verkiezingen te houden in Ethiopië. Er wonen liefst 110 miljoen mensen (in Afrika telt alleen Nigeria meer inwoners), van wie er 38 miljoen kiesgerechtigd zijn, en de infrastructuur in het enorme en bergachtige land is belabberd. Deze kiezers zijn verdeeld over 547 kiesdistricten. In tegenstelling tot een niet zo heel erg ver verleden (toen je maar één partij kon kiezen) doen er nu meer dan veertig partijen mee, met in totaal een kleine 9500 kandidaten.