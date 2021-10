Microsoft: Rusland verantwoordelijk voor 58 procent van hackaanvallen

Oekraïne en Groot-Brittannië

De cijfers die Microsoft heeft gepubliceerd zijn gebaseerd op de periode tussen juli 2020 en juli van dit jaar. Oekraïne, Groot-Brittannië en andere niet gespecificeerde Europese NAVO-lidstaten werden het vaakst onderworpen aan hackaanvallen. Volgens Microsoft was China verantwoordelijk voor minder dan 10 procent van het totale aantal hackaanvallen in het afgelopen jaar. In het rapport wordt niets gezegd over het aantal hackaanvallen dat de Amerikaanse overheid heeft uitgevoerd.

SolarWinds

Via de aanval op beveiligingssoftwarebedrijf SolarWinds wisten hackers eind vorig jaar onder meer in te breken in de netwerken bij meerdere ministeries, waaronder die van Handel, Financiën, Binnenlandse Veiligheid, Buitenlandse Zaken en Defensie. Rusland ontkende alle betrokkenheid bij de computerinbraken.



Door deze succesvolle hackaanval ligt het succespercentage van de Russische hackers een stuk hoger dan voorheen. Waar zij het voorgaande jaar er in 21 procent van de pogingen in slaagden om een IT-systeem te kraken, lag het percentage door de SolarWinds-aanval op 32 procent.



China heeft een nog beter slagingspercentage dan hun Rusland. De hackers van het Aziatische land slaagden er in 44 procent van alle hackaanvallen in om de IT-systemen te kraken.