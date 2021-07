Michaela Coel te zien in tweede Black Panther-film

Update/Video Dodental door extreme regenval China loopt op, honderden mensen gered uit metro

21 juli Het dodental door het zware noodweer in de Chinese provincie Henan is opgelopen naar 25. In provinciehoofdstad Zhengzhou staan wegen onder water en is de stroom op veel plaatsen uitgevallen. Meteorologen zeggen dat de watersnood volgde op het soort regenval dat maar eens in de ‘duizend jaar’ voorkomt.