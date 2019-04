MH17-drama: familie Nederlands slachtoffer klaagt banken aan

De nabestaanden van Quinn Schansman (18) uit Amsterdam die in 2014 omkwam bij de MH17-vliegramp, slepen zes financiële instellingen in de VS voor de rechter. Dit wegens het verlenen van diensten aan de separatisten in het oosten van Oekraïne. Zij worden verantwoordelijk gehouden voor het neerhalen van het toestel van Malaysian Airlines.

Quinten “Quinn” Lucas Schansman werd geboren in New York maar zijn ouders zijn Nederlands. Daardoor had hij zowel de Amerikaanse als de Nederlandse nationaliteit. Quinn groeide op in Hilversum maar woonde sinds de scheiding van zijn ouders bij zijn moeder in Amsterdam. Hij studeerde International Business en was onderweg naar Maleisië voor een vakantie met familie om meer te leren over de Indonesische roots van zijn vader.

Banken en geldtransferkantoren

Quinn's nabestaanden hebben twee Russische banken en vier Amerikaanse financiële instellingen aangeklaagd, meldt persbureau Reuters.

,,We realiseren ons dat we Quinn nooit terug zullen krijgen maar we zijn vastberaden om opheldering te krijgen over iedereen die deelnam aan de moord op onze zoon en houden hen verantwoordelijk’’, schrijft zijn vader Thomas Schansman in een verklaring.

Anti-terrorismewetgeving

Met een beroep op de Amerikaanse Antiterrorism Act (ATA) klaagt de familie Schansman de volgende banken en geldtransferkantoren aan: Sberbank of Russia, VTB Bank, Western Union Co en Western Union Financial Services, MoneyGram International Inc en MoneyGram Payment Systems Inc. Ze worden allemaal beschuldigd van het leveren van diensten aan de zelfverklaarde Donetsk People’s Republic (DPR).

,,De DPR heeft systematisch en openlijk financiële steun gevraagd van individuen over de hele wereld om te helpen bij het aanschaffen van wapens, munitie en dodelijke apparatuur”, zegt David Pressman van advocatenkantoor Boies Schiller Flexner LLP. Het kantoor, met vestigingen in de Verenigde Staten en Londen, vertegenwoordigt de familie Schansman.

,,Het geld stroomde binnen met de betrouwbare hulp van in de VS gevestigde geldtransferkantoren en Russische banken”, aldus Pressman. Hij was tussen 2014 en 2016 plaatsvervangend ambassadeur van de VS bij de Verenigde Naties.

BUK-raket

Vlucht MH17 stortte op 17 juli 2014 neer boven het oosten van Oekraïne. Alle 298 inzittenden, onder wie 193 Nederlanders, kwamen om het leven. Het vliegtuig werd neergehaald met een BUK-raket die uit het door de separatisten beheerst gebied werd afgevuurd. ,,De mensen die de raket lanceerden worden misschien nooit voor de rechter gesleept, maar iedereen die hielp bij het bewapenen en hen steunde moeten dat wel’’, aldus de advocaat van de familie.

Europees Mensenrechtenhof