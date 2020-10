MH17-advocaat krijgt geen vijandige blikken van nabestaanden in de rechtbank

Thaise betogers stellen premier voor ultimatum

22 oktober Thaise anti-regeringsbetogers geven premier Prayuth Chan-ocha drie dagen om op te stappen en andere eisen in te willigen, waaronder een hervorming van de monarchie in het Zuidoost-Aziatische land. Daarmee lijkt de protestbeweging de uitgestoken hand van de premier in een eerdere televisietoespraak af te wijzen.