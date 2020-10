Mexico-Stad haalt standbeeld Columbus weg

VIDEO Grieken over Nederlan­ders die 189 vluchtelin­gen op wilden halen: 'We dachten dat het een grap was’

6 oktober De Griekse autoriteiten zijn niet te spreken over de Nederlandse actiegroep We Gaan Ze Halen, die vanochtend met een vliegtuig vertrok naar Lesbos om 189 vluchtelingen op te halen en mee naar Nederland te nemen. ,,Het kamp op Lesbos is geen bazaar waar iedereen naar believen mensen kan komen ophalen", stelt Manos Logothetis, secretaris-generaal op het ministerie van migratie, in gesprek met deze site.