Mexicanen geschokt: twaalfjarig slachtoffer Frida Sofia bestaat niet

Uren na deze berichten kwam een woordvoerder van defensie met een officiële verklaring. ,,Wij kunnen met zekerheid bevestigen dat deze leerling niet bestaat. De enige die nog vermist wordt, is een medewerker van de school." Televisiezenders zonden gisteren de hele dag live uit hoe reddingswerkers bij de school zochten naar overlevenden. De zoektocht naar Frida werd door internationale media opgepikt. CNN, BBC en veel andere media berichtten gisteren over de zoektocht naar het meisje. Op een gegeven moment werden er vraagtekens bij de zoektocht naar Frida Sofia gezet. Vooral het feit dat de ouders van het meisje zich nooit hadden gemeld, zorgde voor twijfel. Uren later meldden de zenders dat het meisje nooit heeft bestaan.

Nepnieuws

,,Het vertrouwen in de overheid is in Mexico extreem laag, dus dit is heel frustrerend", zei Rodolfo Soriano-Nuñez tegenover The Guardian. Ook journalisten uitten hun frustraties op sociale media. Op Twitter noemde verslaggever Carlos Loret de Mola het nieuws 'schandalig'.