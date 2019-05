Mexicaanse politie ontdekt in drie massagraven al 35 lichamen; aantal kan nog verder oplopen

update Terroris­ten vallen Pakistaans vijfster­ren­ho­tel binnen, willen Chinezen doden

1:07 Gewapende mannen hebben vandaag een vijfsterrenhotel in de Pakistaanse havenstad Gwadar aangevallen. Minstens één bewaker is bij de ingang van het hotel gedood en er is een onbekend aantal gewonden gevallen. De aanslag is opgeëist door terreurgroep Balochistan Liberation Army.