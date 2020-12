‘Mexicaanse Kim Kardashian‘ (30) overlijdt na beruchte ‘billenoperatie’

Een populair Mexicaans model met bijna 13 miljoen volgers op Instagram is begin deze maand overleden, vermoedelijk aan de gevolgen van een omstreden operatie aan haar bil. Dat melden diverse Amerikaanse en Mexicaanse media op basis van bronnen in de modellenscene. De 30-jarige Joselyn Cano werd door haar fans de ‘Mexicaanse Kim Kardashian’ genoemd.

De in Newport Beach (Californië) woonachtige vrouw stierf op maandag 7 december, maar het nieuws van haar overlijden is pas gisteren naar buiten gebracht. Toen werd een anderhalf uur durende dienst op YouTube uitgezonden, zeer waarschijnlijk een registratie van de uitvaartceremonie. De video werd ingeluid met de tekst ‘Joselyn kwam dit leven binnen op woensdag 14 maart 1990. Ze startte het eeuwige leven op maandag 7 december 2020.’

De 30-jarige Cano - niet alleen model, maar ook influencer en modeontwerper - reisde volgens bronnen begin december af naar Colombia om daar een plastische ingreep te laten doen. Dat deed ze nadat eenzelfde procedure in de Verenigde Staten was afgewezen. Ze kon terecht in een kliniek in Medellín, waar de operatie relatief goedkoop zou zijn.

Braziliaanse billenlift

Het zou gaan om de Braziliaanse billenlift, een beruchte operatie waarbij de chirurg het eigen vet van de patiënt overbrengt naar de bil om zo een rondere, vollere achterkant te krijgen. De behandeling is niet onomstreden: in de medische wereld is meer dan eens bezorgdheid geuit over de vraag of dergelijke procedures wel veilig zijn.

Binnen de modellengemeenschap wordt met verbijstering gereageerd op het overlijden van de Mexicaanse ster. ’OMG, Joselyn is overleden na een operatie in Colombia. Dat is echt gestoord’, schrijft Lira Mercer, een model met vier miljoen volgers op Instagram. Collega-influencer Daniella Chevez vult aan: ,,Ik vond het heerlijk om met deze vrouw te praten. Ze was absoluut adembenemend. Een koningin van sociale media.”

Sterfgevallen

Hoe triest ook, het is niet voor het eerst dat er iemand overlijdt aan de gevolgen van een Braziliaanse billenlift. In november vorig jaar stierven twee Duitse vrouwen aan de gevolgen van de procedure. De behandelend arts werd hiervoor vorige maand aangeklaagd.

Volgens de officier van justitie wordt hij beschuldigd van het toebrengen van lichamelijk letsel door nalatigheid met de dood als gevolg. De aanklager baseert zijn zaak op een deskundig advies en concludeert dat de chirurg schuldig is aan meerdere fouten. De patiënten zouden ook niet voldoende zijn geïnformeerd over de risico’s van de procedure.

Ook in Nederland wordt de Braziliaanse billenlift steeds populairder, al zijn er geen exacte cijfers beschikbaar. Voor zover bekend liep de behandeling hier ook nog nooit dodelijk af. Op sociale media als Instagram pronken influencers tegenwoordig regelmatig met hun volle derrière. ,,En dat zien wij terug in het aantal vrouwen dat een bilvergroting wil”, zei Diana Gabriëls van de gelijknamige kliniek voor plastische chirurgie in Barendrecht vorig jaar. ,,We krijgen er iedere maand meer over de vloer.”

1 op 3000

Wereldwijd heeft een bilvergroting in 1 op de 3000 gevallen een dodelijke afloop, bleek vorig jaar uit internationaal onderzoek. De afgelopen jaren kwamen verhalen naar buiten over sterfgevallen in Brazilië, Duitsland en Turkije. Bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is niet bekend hoe vaak in ons land complicaties optreden bij bilvergrotingen.

Nederlandse chirurgen waarschuwden in 2018 al Nederlandse plastisch chirurgen waarschuwden in 2018 al voor vetinjecties in de billen, ook wel bekend als de ‘Brazilian Butt Lift’ (BBL). Het sterftecijfer onder mensen die de behandeling hebben ondergaan, is 1 op de 3000. ,,Dat is de verhouding op basis van sterfgevallen wereldwijd’', zei woordvoerder Rein Croll. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) en de Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie (NVEPC) sloeg daarom alarm. Bij alle onderzochte overleden patiënten werd ingespoten vet in en onder de bilspier gevonden, in plaats van alleen vlak onder de huidoppervlakte, zoals de bedoeling is. Omdat er ook vetpropjes in het hart en/of de longen zijn gevonden, lijkt het erop dat de doodsoorzaak voortkomt uit de behandeling. Te diep ingespoten vetweefsel is dan in de bloedsomloop terechtgekomen. Bilvergrotingen zijn steeds populairder geworden, mede dankzij sterren als Jennifer Lopez en Kim Kardashian. ,,De behandeling wordt wel veel aangeboden in Nederland, door plastisch chirurgen en ook door cosmetisch artsen en andere artsen van verschillende achtergrond’', zei Mark Mureau, zelf arts en voorzitter van de NVPC. ,,De behandeling wordt veel aangeboden omdat het een relatief makkelijke ingreep lijkt. Maar het gevaar is dat je met de injectie te diep kan gaan en bij de aderen in de buurt van de bilspier kan komen. En die zijn relatief kwetsbaar en groot. En dan bestaat het gevaar dat er vet in de aderen wordt gespoten. De behandeling lijkt dus makkelijk maar moet secuur worden uitgevoerd.’’

