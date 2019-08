Mexicaan die bij bloedbad El Paso als levend schild echtgenote beschermde toch overleden

Een Mexicaanse man die zaterdag als levend schild zijn echtgenote probeerde te beschermen tijdens de aanslag in een winkelcentrum in El Paso (Texas) is gisteren aan zijn verwondingen overleden. De 77-jarige Juan de Dios Velazquez sprong voor zijn vrouw toen schutter Patrick Crusius (21) het vuur opende. Hij werd door meerdere kogels geraakt. Zijn 65-jarige echtgenote Estela Nicolasa kreeg een kogel in haar buik. Haar toestand is momenteel stabiel.

Volgens Amerikaanse media waren Juan de Dios Velazquez en zijn echtgenote nog maar kort in de Verenigde Staten. Zo'n zes maanden geleden staken ze de grens met Mexico over om een nieuw leven te beginnen in Amerika. De kogel die Velazquez uiteindelijk fataal werd, trof ook zijn vrouw. De man vocht sinds zaterdag in het ziekenhuis voor zijn leven. Zijn familie heeft bekendgemaakt dat de ernstige schotwonden hem toch fataal zijn geworden. ,,Hij is een held, omdat hij zijn leven gaf voor zijn vrouw”, aldus een nabestaande.

Bij de schietpartij zijn, inclusief de Mexicaan, 22 mensen overleden van wie acht uit Mexico. Er vielen zeker 27 gewonden. Het tweetalige El Pasa ligt vlakbij de Mexicaanse grens. De plaats wordt voor een groot deel bevolkt door Mexicanen, omdat ze dan in de VS wonen maar toch in de buurt zijn van de plek waar ze opgroeiden. Ook maken veel Mexicanen dagtrips naar El Paso om er boodschappen te doen.

De Amerikaanse federale politiedienst FBI beschouwt het door Crusius veroorzaakte bloedbad als terroristische aanslag en haatmisdrijf. Kort na de schietpartij in het winkelcentrum kon de politie Crusius aanhouden. Hij gaf zich na zijn daad over aan de politie en is ongedeerd. Hij reisde ruim 1000 kilometer naar El Paso om zijn daad uit te voeren.

Wordt 2019 het dodelijkste jaar ooit als het om schietpartijen in de VS gaat? Bekijk hieronder een overzicht.

Trump

De Amerikaanse president Trump gaat woensdag naar El Paso. Dat heeft burgemeester Dee Margo van de Texaanse stad maandag gezegd, het Witte Huis heeft de reis nog niet bevestigd. Volgens Margo heeft Trump de hulp van de federale overheid aangeboden.

De dader van het bloedbad in El Paso had voor zijn aanval een manifest online gezet waarin hij stelt dat de schietpartij een antwoord was op de ‘invasie van hispanics’ in Texas. Mexico heeft laten weten de massamoord in El Paso zelf te gaan onderzoeken. Het buurland van de Verenigde Staten beschouwt het bloedbad als een terroristische aanslag. Mexico overweegt uitlevering te vragen van de verdachte.