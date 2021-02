Metoo-schandaal in Griekenland: vooral mannen doen boekje open over misbruik

Interview Saskia Noort vertelde over verkrach­ting: ‘Ik kreeg daarna onnoemlijk veel shit over me heen’

27 juni Als kind schreef Saskia Noort (53) over prinsessen, maar ook over verdwalen en enge mannen. Een prelude op de duistere kanten van haar latere oeuvre. Ook in Bonuskind zit veel donkerte. Een boze, verlaten vrouw duikt in de wereld van seks en daten.