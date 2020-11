Meteoriet die op dak Indonesiër viel, blijkt fors minder waard dan gedacht

Hutagalung was in augustus aan het werk naast zijn huis toen een meteoriet door het dak van zijn woning in Kolang viel, op het eiland Sumatra. De steen, met een gewicht van 2,1 kilogram, liet een groot gat achter in het tinnen dak. De dertiger vertelde dat de meteoriet nog steeds warm aanvoelde en gedeeltelijk gebroken was toen hij hem aanraakte.