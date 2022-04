Metalen pijltjes gevonden in lichamen Boetsja: ‘Wapen werd gebruikt in Eerste Wereldoorlog’

Lijkschouwers hebben een zorgwekkende ontdekking gedaan in Boetsja, een voorstad van de Oekraïense hoofdstad Kiev die wekenlang bezet werd door Russische troepen. In tientallen lichamen van burgers die aangetroffen werden in massagraven, zijn kleine metalen pijltjes gevonden.

Dit meldt The Guardian op basis van gesprekken met forensisch experts en wapendeskundigen. De pijltjes blijken afkomstig van een berucht wapen dat in de moderne oorlogsvoering nog amper gebruikt wordt, maar massaal werd ingezet in de Eerste Wereldoorlog. Het zou gaan om zogenaamde ‘flechettes’. De metalen pijltjes zijn ongeveer drie tot vier centimeter lang en worden met duizenden tegelijk in een huls afgevuurd.

Voor de huls inslaat, ontploft hij en worden de pijltjes in een brede waaier van 100 meter lang en 300 meter breed verspreid. Als ze het lichaam binnendringen, breken de flechettes af. Daardoor ontstaat een dubbele verwonding. ,,We hebben diverse dunne, nagelachtige objecten gevonden in de lichamen van mannen en vrouwen”, vertelt de Oekraïense arts Vladyslav Pirovskyi aan The Guardian. ,,Ook verscheidene andere collega’s hebben die ontdekking gedaan in de regio van Boetsja en Irpin.”

Onafhankelijke wapenexperts die foto’s van de metalen pijlen bekeken bevestigen dat het om flechettes gaat, stelt de Britse krant.

Hoofd

De pijltjes zouden in het hoofd en de romp van de burgers zijn aangetroffen. Volgens getuigen werden de flechettes afgevuurd door Russische artillerie in de dagen voor het vertrek van de Russische troepen, eind maart. Volgens het invloedrijke Britse tijdschrift The Economist hebben burgers ook melding gemaakt van duizenden van de pijltjes in wagens en gebouwen.

Boetsja is zwaar gehavend door de Russische bezetting.

Militaire operaties

Volgens onafhankelijke wapenexperts zijn flechettes voor het eerst op grote schaal gebruikt tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze werden toen vanuit vliegtuigen op vijandelijke troepen gedropt. De pijltjes gingen dwars door dichte vegetatie en konden zelfs de helmen van de soldaten doorboren. In de Tweede Wereldoorlog verdween het wapen naar de achtergrond, maar het dook weer op tijdens de oorlog in Vietnam.

In de moderne oorlogsvoering worden flechettes niet meer gebruikt. Uitzondering vormt het Israëlisch defensieleger (IDF). Dat gebruikt ze soms nog tijdens militaire operaties in Libanon en de Gazastrook. Daar verwonden en doden ze ook burgers.

Volledig scherm © AP

Internationaal recht

Mensenrechtenorganisaties proberen al langer een ban op flechettes te bewerkstelligen, maar deze vorm van munitie is niet verboden door het internationaal recht. Het gebruik ervan in dichtbevolkte gebieden met burgers is wél een schending van het humanitaire recht.

Ondertussen is een team van forensische experts uit Frankrijk en Oekraïne bezig met het verzamelen van bewijsmateriaal rond wandaden op burgers tijdens de Russische bezetting van Oekraïne.

Verminkt

Volgens Vladyslav Pirovskyi zijn er al heel wat verminkte lijken aangetroffen. ,,Veel mensen hadden de handen op de rug gebonden en waren door het achterhoofd geschoten", klinkt het. ,,Bij sommigen waren automatische wapens gebruikt. Die slachtoffers hadden zes tot acht gaten in hun rug. Verscheidene slachtoffers hadden ook verwondingen die wijzen op het gebruik van clusterbommen.”

